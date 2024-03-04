Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увлажняющие маски для лица, которые предлагают дополнительное питание кожи лица
Максим Галкин* признался в любви Одессе на украинском языке
Мосгорсуд начал рассмотрение апелляции художника-акциониста Павла Крисевича
Хуснуллин: до конца 2024 года все многоквартирные дома Мариуполя будут отремонтированы
Как застраховать урожай на даче?
"За рулём" назвал альтернативу новым авто из Китая за три миллиона рублей
Открыта новая вакансия тестировщика русской локализации в компанию Rockstar
В РПЦ предложили популяризировать целомудрие среди подростков
Жюри шоу "Маска" разоблачило Настасью Самбурскую, скрывавшуюся под маской Мотылька
Сверхмощный Porsche Taycan собирается разгромить Tesla: утечки деталей

Porsche готовится к мировой премьере нового флагманского Taycan

0:43
Авто

Porsche готовится к мировой премьере самой мощной версии своего электрокара Taycan. Дебют запланирован на 11 марта, когда мы узнаем о "самом динамичном Taycan из всех когда-либо созданных".

Porsche готовится к мировой премьере нового флагманского Taycan
Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Новая модель, вероятно, будет основана на прототипе, который установил рекорд на Нюрбургринге, обогнав Taycan Turbo S на 26 секунд и Tesla Model S Plaid на 17.6 секунд.

Предполагается, что новая версия получит мощность более 1000 л.с. и может быть названа Taycan Turbo GT. Ожидается, что цена новой модели будет значительно выше, чем у предыдущих версий, вероятно, около 250,000$.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников "Крайний случай" для ВСУ наступил: танки США "Абрамс" введены в бой под Авдеевкой Любовь Степушова Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Последние материалы
Максим Галкин* признался в любви Одессе на украинском языке
Мосгорсуд начал рассмотрение апелляции художника-акциониста Павла Крисевича
Хуснуллин: до конца 2024 года все многоквартирные дома Мариуполя будут отремонтированы
Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине
Как застраховать урожай на даче?
"За рулём" назвал альтернативу новым авто из Китая за три миллиона рублей
Porsche готовится к мировой премьере нового флагманского Taycan
Открыта новая вакансия тестировщика русской локализации в компанию Rockstar
В РПЦ предложили популяризировать целомудрие среди подростков
Жюри шоу "Маска" разоблачило Настасью Самбурскую, скрывавшуюся под маской Мотылька
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников