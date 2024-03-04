Сверхмощный Porsche Taycan собирается разгромить Tesla: утечки деталей

Porsche готовится к мировой премьере нового флагманского Taycan

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Porsche готовится к мировой премьере самой мощной версии своего электрокара Taycan. Дебют запланирован на 11 марта, когда мы узнаем о "самом динамичном Taycan из всех когда-либо созданных".

Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Новая модель, вероятно, будет основана на прототипе, который установил рекорд на Нюрбургринге, обогнав Taycan Turbo S на 26 секунд и Tesla Model S Plaid на 17.6 секунд.

Предполагается, что новая версия получит мощность более 1000 л.с. и может быть названа Taycan Turbo GT. Ожидается, что цена новой модели будет значительно выше, чем у предыдущих версий, вероятно, около 250,000$.