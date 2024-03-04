Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае

Моторист с 20-летним стажем развеял ряд мифов об надежности двигателей 1,4 и 1,6 литра, установленных на таких распространенных моделях, как Kia Rio и Hyundai Solaris.
По его словам, несмотря на производство в Китае, двигатели обладают высоким качеством, гарантированным корейским производителем. Благодаря возможности замены гильз блока цилиндров и минимальному износу коленчатого вала, моторы способны пройти значительный пробег без серьезных проблем.
Также он опроверг мифы о предельном ресурсе двигателя, проблемах с цепным приводом ГРМ и отсутствии гидрокомпенсаторов, утверждая, что при правильном уходе моторы могут работать стабильно на протяжении долгого времени.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.