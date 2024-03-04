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Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае

Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris

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Авто

Моторист с 20-летним стажем развеял ряд мифов об надежности двигателей 1,4 и 1,6 литра, установленных на таких распространенных моделях, как Kia Rio и Hyundai Solaris.

Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Фото: openverse by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, несмотря на производство в Китае, двигатели обладают высоким качеством, гарантированным корейским производителем. Благодаря возможности замены гильз блока цилиндров и минимальному износу коленчатого вала, моторы способны пройти значительный пробег без серьезных проблем.

Также он опроверг мифы о предельном ресурсе двигателя, проблемах с цепным приводом ГРМ и отсутствии гидрокомпенсаторов, утверждая, что при правильном уходе моторы могут работать стабильно на протяжении долгого времени.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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