Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае

Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris

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Моторист с 20-летним стажем развеял ряд мифов об надежности двигателей 1,4 и 1,6 литра, установленных на таких распространенных моделях, как Kia Rio и Hyundai Solaris.

Фото: openverse by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, несмотря на производство в Китае, двигатели обладают высоким качеством, гарантированным корейским производителем. Благодаря возможности замены гильз блока цилиндров и минимальному износу коленчатого вала, моторы способны пройти значительный пробег без серьезных проблем.

Также он опроверг мифы о предельном ресурсе двигателя, проблемах с цепным приводом ГРМ и отсутствии гидрокомпенсаторов, утверждая, что при правильном уходе моторы могут работать стабильно на протяжении долгого времени.