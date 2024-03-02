Секреты выбора авто с пробегом: что скрывают продавцы и как избежать обмана

Автоэксперт Максим Едрышов поделился с российскими водителями несколькими ключевыми советами о том, на что стоит обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.
Важно начать с проверки юридической чистоты машины, что можно сделать через сайт Федеральной нотариальной палаты по VIN-номеру. Также следует узнать количество предыдущих владельцев и историю ДТП на портале ГИБДД РФ.
Пробег также играет важную роль, и иногда продавцы могут подделывать данные, поэтому стоит обращать внимание на косвенные признаки, такие как износ педалей, состояние руля и лакокрасочного покрытия на порогах.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.