Секреты долгой жизни вашего автомобиля: почему прогрев — ключ к его максимальной мощности

Оптимальная температура двигателя: как правильно прогревать автомобиль перед движением

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Согласно "Народным Новостям", каждый двигатель внутреннего сгорания функционирует оптимально при определенной рабочей температуре. Прогретый мотор изнашивается меньше и выдает максимальную мощность.

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Современные двигатели не требуют длительного прогрева при правильном подборе масла, однако атмосферные, турбированные и дизельные моторы имеют разные рекомендации по времени прогрева.

После прогрева важно не раскручивать двигатель выше определенной отметки до достижения оптимальной температуры, так как это может привести к износу. Помимо этого, также важно учитывать прогрев коробки передач и приводных редукторов, чтобы избежать повреждений при резком ускорении на непрогретой машине.