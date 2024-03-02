Секреты долгой жизни вашего автомобиля: почему прогрев — ключ к его максимальной мощности

Согласно "Народным Новостям", каждый двигатель внутреннего сгорания функционирует оптимально при определенной рабочей температуре. Прогретый мотор изнашивается меньше и выдает максимальную мощность.
Современные двигатели не требуют длительного прогрева при правильном подборе масла, однако атмосферные, турбированные и дизельные моторы имеют разные рекомендации по времени прогрева.
После прогрева важно не раскручивать двигатель выше определенной отметки до достижения оптимальной температуры, так как это может привести к износу. Помимо этого, также важно учитывать прогрев коробки передач и приводных редукторов, чтобы избежать повреждений при резком ускорении на непрогретой машине.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.