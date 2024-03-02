Избегайте проблем: эксперт рассказал, как безопасно прикурить машину

Автомобильный эксперт Егор Васильев дал советы о том, как безопасно прикурить машину.
Сначала необходимо отключить все потребители энергии в автомобиле. Затем следует проверить клеммы аккумулятора на окисление и, если необходимо, очистить их.
После этого можно использовать "донорское" транспортное средство для подзарядки разряженного аккумулятора, соединяя клеммы плюс с плюсом и минус с минусом. После нескольких минут ожидания стоит попробовать завести автомобиль, нуждающийся в помощи.
После успешного запуска рекомендуется дать машине поработать на повышенных оборотах и отправиться на диагностику аккумулятора.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.