Избегайте проблем: эксперт рассказал, как безопасно прикурить машину

Как безопасно прикурить машину: советы автомобильного эксперта

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Автомобильный эксперт Егор Васильев дал советы о том, как безопасно прикурить машину.

Фото: Wikipedia by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0

Сначала необходимо отключить все потребители энергии в автомобиле. Затем следует проверить клеммы аккумулятора на окисление и, если необходимо, очистить их.

После этого можно использовать "донорское" транспортное средство для подзарядки разряженного аккумулятора, соединяя клеммы плюс с плюсом и минус с минусом. После нескольких минут ожидания стоит попробовать завести автомобиль, нуждающийся в помощи.

После успешного запуска рекомендуется дать машине поработать на повышенных оборотах и отправиться на диагностику аккумулятора.