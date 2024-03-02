Автоэксперт назвал две главные ошибки водителей на ночной дороге

Максим Кадаков перечислил ошибки вождения на ночных дорогах, которые могут стоить жизни

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Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём", предупредил о распространенных ошибках водителей при управлении автомобилем в ночное время.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Он указал на две основные опасности: движение с излишне высокой скоростью на плохо освещенных дорогах и недостаточное внимание к правой обочине, где могут находиться пешеходы или стоящие автомобили без включенных сигналов.

Кадаков рекомендует следить за исправностью оптики, снижать скорость в условиях ограниченной видимости, проверять зеркала заднего вида и внимательно подходить к перекресткам и съездам.