Автоэксперт назвал две главные ошибки водителей на ночной дороге

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём", предупредил о распространенных ошибках водителей при управлении автомобилем в ночное время.
Он указал на две основные опасности: движение с излишне высокой скоростью на плохо освещенных дорогах и недостаточное внимание к правой обочине, где могут находиться пешеходы или стоящие автомобили без включенных сигналов.
Кадаков рекомендует следить за исправностью оптики, снижать скорость в условиях ограниченной видимости, проверять зеркала заднего вида и внимательно подходить к перекресткам и съездам.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.