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Новые пути: как дилеры в России реализуют непроданный автомобильный инвентарь

Директор автосалона раскрыл, куда деваются все непроданные машины

2:02
Авто

Портал njcar. ru обратился к руководству одной из крупных дилерских сетей в России, чтобы узнать, какие меры предпринимаются по отношению к автомобилям, которые не были реализованы.

Директор автосалона раскрыл, куда деваются все непроданные машины
Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Автомобили, поступающие в дилерские центры от производителя с целью продажи, могут быть выкуплены самими дилерами. После покупки они становятся собственностью дилерского центра, и тот не имеет возможности вернуть их. Вот какие варианты обработки не проданных автомобилей существуют:

Есть несколько вариантов обращения с непроданными автомобилями, причём некоторые из них более предпочтительны для дилеров. Важно понимать, что все издержки дилеров учитываются в цене и, в конечном итоге, переносятся на покупателей.

Один из оптимальных вариантов — временно предоставлять непроданные машины в аренду тем, у кого автомобили находятся в ремонте. В этом случае дилер получает почти новый автомобиль с небольшим пробегом, что позволяет его быстрее продать, хотя и по более низкой цене, чем в автосалоне. Это предпочтительнее, чем позволить автомобилю пылиться на стоянке.

Ещё один вариант — отправка машин на другие рынки. Потребности покупателей в разных регионах России различаются. Те автомобили, которые не нашли своего покупателя в одном регионе, могут быть востребованы в другом. Таким образом, один дилерский центр может передать непроданные автомобили другому центру, где на них найдётся спрос.

Третий вариант может привести к значительным потерям — продажа автомобилей с большими скидками или на аукционе. Аукционный дом взимает свою комиссию, а сами автомобили оцениваются ниже из-за того, что на аукционах их часто покупают за меньшую цену, чем в дилерских центрах.

Последний вариант является наиболее печальным — вывод автомобилей на утилизацию. К сожалению, бывают случаи, когда некоторые машины совсем не находят своих покупателей. В таких ситуациях они простаивают на специальных стоянках, ожидая своей утилизации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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