В 20 раз: в такую цифру могут повыситься штрафы за игнорирование требования полиции автомобилистами

Россиян предупредили о возможном увеличении размера штрафов за нарушение ПДД

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Скоро в России могут внедрить новые санкции для водителей.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Эксперты Ирина Франк и Александр Бударагин информируют о законопроекте, который находится на рассмотрении в Госдуме и направлен на повышение штрафов для тех, кто игнорирует требования полиции остановиться.

Согласно предложенному законопроекту, водителям, не реагирующим на сигналы полиции, может грозить штраф от 7 до 10 тысяч рублей, что в почти 20 раз превышает предыдущие штрафы. Кроме того, при повторном нарушении водителям может быть временно лишено прав на полгода, согласно информации naavtotrasse.ru.

Эти изменения призваны ужесточить дисциплину на дорогах и противостоять уклонению от правосудия, подчеркивает Ирина Франк. Она также отмечает, что водители будут вынуждены более ответственно реагировать на требования полиции.

Еще одним изменением, которое может затронуть автомобилистов, станет ужесточение наказаний за нарушение правил перевозки грузов. Согласно новому законопроекту, владельцы транспортных средств, отказывающиеся проходить весовой и габаритный контроль, могут быть оштрафованы на 100 тысяч рублей, а водителям грозит штраф в размере 10 тысяч рублей и временное лишение водительских прав.