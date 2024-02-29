Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95

Почему зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95

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В последнее время цены на бензин в России значительно возросли. Многие водители предпочитают заправляться бензином марки АИ-95, несмотря на то, что в руководстве к автомобилю рекомендуется использовать топливо с октановым числом не ниже 92. Эксперт с портала njcar.ru разъяснил основные причины, почему при низких температурах лучше выбирать бензин марки АИ-92, даже если производитель разрешает использовать АИ-95.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Многие сторонники бензина АИ-95 утверждают, что он более устойчив к детонации, чем АИ-92. Также они утверждают, что использование АИ-95 позволяет автомобилю экономить топливо и проявлять большую мощность. Однако это верно только для двигателей с высокой степенью сжатия. Для обычных атмосферных двигателей переход с АИ-95 на АИ-92 практически не оказывает влияния на их работу.

Современные двигатели оснащены системами, которые автоматически регулируют систему зажигания и распределение газа в соответствии с реальным октановым числом топлива.

Ранее некоторые присадки могли улучшить работу двигателя, однако они теперь запрещены. Сейчас повышение октанового числа бензина достигается за счет добавления одного вещества, известного как метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), в объеме 10-15%.

Проблема с МТБЭ заключается в его быстром испарении. Это означает, что через несколько дней после заправки уровень октанового числа в бензобаке может снизиться. Поскольку в бензине АИ-95 содержится больше МТБЭ, чем в АИ-92, потери ощущаются сильнее. Из-за этого достаточно сложно точно определить реальное октановое число топлива, которое сгорает в двигателе в определенный момент времени, независимо от используемого бензина.

Еще одно преимущество бензина АИ-92 заключается в его легкости воспламенения при низких температурах. Это позволяет двигателю на бензине АИ-92 запускаться быстрее и работать более стабильно в мороз по сравнению с АИ-95. Кроме того, бензин марки АИ-92 стоит дешевле, чем АИ-95.

Однако для турбированных двигателей с высокой степенью сжатия рекомендуется использовать бензин марки АИ-95 или даже АИ-100. Использование бензина АИ-92 на таких двигателях может привести к сокращению их ресурса.