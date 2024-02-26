Как защитить автомобиль от коррозии при использовании противогололедных реагентов

Автоэксперт Солдунов рассказал, как защитить машину от воздействия реагентов

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С наступлением сильных морозов дороги будут обрабатываться противогололедными реагентами. Однако эти химические соединения могут нанести вред автомобилю. Как уменьшить вероятность коррозии, рассказал эксперт по автомобилям в интервью для ресурса inforeactor. ru.

Фото: openverse.org by amalakar is licensed under CC BY 2.0.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рекомендует внимательно следить за состоянием днища автомобиля — его можно обработать специальными химическими растворами или установить защитные накладки. Также он советует обработать лакокрасочное покрытие кузова воском, который будет отталкивать воду с реагентами.

Для снижения воздействия реагентов на автомобиль рекомендуется хранить его не на улице, а в хорошо проветриваемом помещении, чтобы автомобиль мог быстро высохнуть. Эксперт также подчеркивает важность поддержания чистоты автомобиля — регулярное посещение автомойки поможет избавиться от грязи на днище и кузове.