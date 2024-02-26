Как защитить автомобиль от коррозии при использовании противогололедных реагентов

С наступлением сильных морозов дороги будут обрабатываться противогололедными реагентами. Однако эти химические соединения могут нанести вред автомобилю. Как уменьшить вероятность коррозии, рассказал эксперт по автомобилям в интервью для ресурса inforeactor. ru.
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рекомендует внимательно следить за состоянием днища автомобиля — его можно обработать специальными химическими растворами или установить защитные накладки. Также он советует обработать лакокрасочное покрытие кузова воском, который будет отталкивать воду с реагентами.
Для снижения воздействия реагентов на автомобиль рекомендуется хранить его не на улице, а в хорошо проветриваемом помещении, чтобы автомобиль мог быстро высохнуть. Эксперт также подчеркивает важность поддержания чистоты автомобиля — регулярное посещение автомойки поможет избавиться от грязи на днище и кузове.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.