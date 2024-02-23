Загадочный гул: иные причины шума от колес, о которых вам следует знать

Автоэксперт рассказал, с чем связан гул от колес при движении

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Шум, издаваемый одним из колес во время движения, является распространенной проблемой, которая может быть вызвана не только типичными проблемами с подшипниками или шрусами, но и дефектами других автомобильных элементов. Владелец сети автосервисов в интервью порталу njcar. ru поделился возможными причинами шума от колес при движении автомобиля, исключая звуки, исходящие от резины.

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Даже не профессиональный механик, а просто хорошо осведомленный в устройстве автомобилей автолюбитель сразу может выделить две наиболее вероятные причины шума, который может возникать от передних колес. "Вероятно, у вас проблема с подшипником ступицы или шрусом", — такой диагноз часто ставят автолюбители. Некоторые более опытные могут добавить: "Скорее всего…". И они могут быть правы, потому что шум, доносящийся из области передних колес, может иметь иные причины. Например, это может быть подшипник насоса системы охлаждения двигателя или генератора.

На многих автомобилях генератор и насос охлаждения расположены в нижней части двигателя, смещенные к одному из передних колес. Со временем все эти детали изнашиваются, включая подшипники в этих агрегатах. Когда один из подшипников начинает издавать шум, вибрации могут передаваться на кузов автомобиля.

Кроме того, особый шум может быть связан с проблемами в гидро или пневмосистеме автомобиля, особенно если это модели с адаптивной регулируемой подвеской. В таких системах есть узел, который сглаживает пульсации давления, возникающие при работе насоса. Если этот узел выходит из строя, это может вызвать различные звуки, включая шум.

Интересно, что даже после ремонта таких систем иногда остается странное гудение. Например, когда магистральные шланги перекладывают так, что они касаются кузова и передают ему вибрации, или если какой-то из шлангов подключается так, что он натягивается. В таких случаях шум может напоминать звук гитарной струны.

Бывают и редкие случаи, когда вой, доносящийся из области колеса, вызван незначительной, но трудно обнаруживаемой неисправностью. Иногда владельцы, следуя советам из автосервиса, тщетно пытаются найти причину странного гудения, разбирая половину машины. А в итоге оказывается, что проблема кроется в неисправной опоре коробки передач.