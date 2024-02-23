Об этом действии часто забывают водители, которые моют свою машину зимой

Что водитель должен сделать после мойки авто зимой

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Многие водители предпочитают не мывать свои автомобили во время зимы. Однако некоторые приходят к выводу, что это не лучшее решение, особенно в условиях низких температур.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Зимой на дорогах используется много реагентов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Кроме того, водителям хочется, чтобы их машины выглядели чистыми как можно чаще.

Однако зимняя мойка может иметь неприятные последствия, такие как примерзание резинок к дверям. Чтобы этого избежать, нужно совершить простую процедуру. После мойки в холодную погоду следует обязательно протереть мокрые резинки тряпочкой. Важно помнить, что тряпка должна быть сухой.

Если этот шаг пропустить, резиновые уплотнители могут примерзнуть к дверям из-за остатков воды на их поверхности.