Безопасность на дорогах в зимние месяцы: почему необходимо полностью очищать автомобиль от снега

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О чем забывают многие водители во время снегопада: важное правило для владельцев авто

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Авто

Снегопады представляют собой значительные трудности для водителей автомобилей. Управление транспортным средством становится более сложным, возникает повышенный риск застревания в снегу. Кроме того, необходимо осуществлять очистку автомобиля от снежных осадков.

О чем забывают многие водители во время снегопада: важное правило для владельцев авто
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако многие водители допускают серьезную ошибку, не удаляя весь снег с автомобиля. Часто они ограничиваются очисткой только стекол, что сужает обзор. Тем не менее, этого недостаточно.

Во время снегопада также необходимо очищать снег с крыши и фар автомобиля. Оставленные осадки на верхней части машины могут сорваться и создать проблемы для следующих за ней водителей. Кроме того, если снег останется на фарах и указателях поворота, это может привести к тому, что они перестанут быть видными и яркими.

Это усложнит обнаружение транспортного средства на дороге в темное время суток и может создать недопонимание для других участников движения в течение дня.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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