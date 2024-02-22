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Необычная функция зеркала заднего вида, о которой мало кто знает

Эксперты рассказали о скрытой функции зеркала заднего вида, которая облегчает поездки в темное время суток

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Эксперты "Российской газеты" поделились информацией о недооцененной функции зеркала заднего вида, которая может значительно облегчить вождение в темное время суток. Речь идет о рычажке на зеркале, позволяющей переключать его между режимами "день" и "ночь".

Эксперты рассказали о скрытой функции зеркала заднего вида, которая облегчает поездки в темное время суток
Фото: openverse by brownpau is licensed under CC BY 2.0

В ночном режиме появляется дополнительный отражатель, который приглушает яркость света от фар других машин, снижая ослепление водителя. Новые автомобили обычно оснащены электрохромными зеркалами, автоматически затемняющимися в ночное время.

Есть также зеркала с антибликовым покрытием, которые также облегчают вождение в ночное время. Для автомобилей с тонированными стеклами рекомендуется установка зеркала заднего вида с осветлённым изображением, чтобы облегчить наблюдение за дорожной обстановкой и снизить нагрузку на глаза.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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