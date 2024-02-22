Необычная функция зеркала заднего вида, о которой мало кто знает

Эксперты "Российской газеты" поделились информацией о недооцененной функции зеркала заднего вида, которая может значительно облегчить вождение в темное время суток. Речь идет о рычажке на зеркале, позволяющей переключать его между режимами "день" и "ночь".
В ночном режиме появляется дополнительный отражатель, который приглушает яркость света от фар других машин, снижая ослепление водителя. Новые автомобили обычно оснащены электрохромными зеркалами, автоматически затемняющимися в ночное время.
Есть также зеркала с антибликовым покрытием, которые также облегчают вождение в ночное время. Для автомобилей с тонированными стеклами рекомендуется установка зеркала заднего вида с осветлённым изображением, чтобы облегчить наблюдение за дорожной обстановкой и снизить нагрузку на глаза.
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