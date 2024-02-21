Самый популярный отечественный универсал вернут в производство

АВТОВАЗ возобновит выпуск автомобилей Largus

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АВТОВАЗ решил возобновить выпуск Лады Ларгус, прекращённый

Фото: https://a2goos.com/

Лада Ларгус - это российский автомобиль, выпускаемый компанией АвтоВАЗ. Он относится к классу универсалов и имеет вместительный багажник, что делает его идеальным для перевозки грузов и большой семьи. Лада Ларгус также известна своей надежностью и экономичностью, благодаря чему она стала одним из самых популярных автомобилей в России.

Лада Ларгус имеет следующие характеристики:

Двигатель: бензиновый или дизельный

Мощность: от 87 до 106 л.с.

Объем двигателя: от 1,6 до 2,0 литра

Коробка передач: механическая или автоматическая

Тип привода: передний или полный

Разгон до 100 км/ч: от 9,5 до 13,5 секунд

Максимальная скорость: до 183 км/ч

Расход топлива: от 6,7 до 8,2 литров на 100 километров

Объем багажника: от 560 до 2350 литров

Цены на Ладу Ларгус начинаются от 580 000 рублей и зависят от комплектации и дополнительных опций.