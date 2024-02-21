Самый популярный отечественный универсал вернут в производство

АВТОВАЗ решил возобновить выпуск Лады Ларгус, прекращённый
Лада Ларгус - это российский автомобиль, выпускаемый компанией АвтоВАЗ. Он относится к классу универсалов и имеет вместительный багажник, что делает его идеальным для перевозки грузов и большой семьи. Лада Ларгус также известна своей надежностью и экономичностью, благодаря чему она стала одним из самых популярных автомобилей в России.
Лада Ларгус имеет следующие характеристики:
Двигатель: бензиновый или дизельный
Мощность: от 87 до 106 л.с.
Объем двигателя: от 1,6 до 2,0 литра
Коробка передач: механическая или автоматическая
Тип привода: передний или полный
Разгон до 100 км/ч: от 9,5 до 13,5 секунд
Максимальная скорость: до 183 км/ч
Расход топлива: от 6,7 до 8,2 литров на 100 километров
Объем багажника: от 560 до 2350 литров
Цены на Ладу Ларгус начинаются от 580 000 рублей и зависят от комплектации и дополнительных опций.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.