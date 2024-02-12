Эксперт от ГИБДД: вот что не стоит говорить полицейским при проверке на дороге

Чего лучше не говорить инспектору ДПС: советы от представителя ГИБДД

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Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru списком фраз, которые лучше избегать при общении с инспектором ДПС.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Например, вопросы вроде "Что вы тут делаете? Ловите настоящих нарушителей!" или угрозы вроде "Я пожалуюсь вашему начальнику!" могут ухудшить ситуацию. Если инспектор предлагает проверку на алкоголь, важно убедиться в правильности его действий.

Не следует сразу соглашаться, а лучше запросить протокол и документы на прибор. Использование фразы "Вы знаете, кто я такой, кого я знаю и кому могу позвонить?" также не рекомендуется, так как это может вызвать негативное впечатление и дополнительную проверку.