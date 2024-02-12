Эксперт от ГИБДД: вот что не стоит говорить полицейским при проверке на дороге

Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru списком фраз, которые лучше избегать при общении с инспектором ДПС.
Например, вопросы вроде "Что вы тут делаете? Ловите настоящих нарушителей!" или угрозы вроде "Я пожалуюсь вашему начальнику!" могут ухудшить ситуацию. Если инспектор предлагает проверку на алкоголь, важно убедиться в правильности его действий.
Не следует сразу соглашаться, а лучше запросить протокол и документы на прибор. Использование фразы "Вы знаете, кто я такой, кого я знаю и кому могу позвонить?" также не рекомендуется, так как это может вызвать негативное впечатление и дополнительную проверку.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.