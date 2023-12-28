Автоэксперт Канаев дал совет, как сэкономить на покупке авто

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Эксперты единодушны в мнении о том, что рост цен на автомобили продолжится до конца текущего года. Дилеры прогнозируют, что к концу года цены увеличатся на 30% по сравнению с уровнем 2022 года.

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В связи с этим российским покупателям практически не остается надежды на получение каких-либо выгод при покупке нового автомобиля: вспоминая новогодние распродажи прошлого года, дилеры теперь борются за каждый рубль, а бонусы и скидки в автомобильной индустрии становятся чем-то уже забытым.

Однако существует возможность приобрести желаемый автомобиль по более выгодной цене. Сергей Канаев, директор Национального общественного центра безопасности движения и руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР), считает, что экономия возможна при выборе подходящей комплектации.

Он отмечает, что даже у "китайцев" и "иранцев" есть несколько вариантов, среди которых можно выбрать подходящий.

В случае рассмотрения вторичного рынка стоит обращать внимание на автомобили, которые сохранят свою ликвидность даже после нескольких лет использования. Эксперты выделяют модели марок Ford, Toyota или Hyundai как такие, которые остаются востребованными на вторичном рынке.