Китай предупреждает ЕС о возможных последствиях из-за ограничения доступа на автомобильный рынок

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Китай выразил недовольство в адрес Европейской комиссии (ЕК) после того, как она начала расследование стоимости китайских электрокаров, утверждая, что цены на них искусственно снижены благодаря субсидиям правительства Китая. Министерство торговли Китая предупредило, что такое расследование негативно скажется на торговых отношениях и создаст дисбаланс на рынке.

Фото: openverse.org

Китайское министерство торговли назвало действия ЕС актом протекционизма, направленным на защиту собственной промышленности. Оно также подчеркнуло, что это расследование ухудшит отношения между ЕС и Китаем и исказит мировую автомобильную индустрию и цепочки поставок.

Расследование Евросоюза направлено на определение необходимости введения импортных пошлин на китайские электрокары, чтобы защитить европейских производителей от дешевых китайских конкурентов.

Эксперты предупреждают, что нарастающий наплыв китайских электрокаров в Европу представляет угрозу для местных автопроизводителей. Если не будут предприняты меры, к 2030 году европейские производители потеряют около 7,7 миллиарда евро выручки. В связи с этим предлагается ввести тарифы на импортные китайские автомобили и предоставить поддержку европейским заводам.

Глава Renault Лука де Мео выразил мнение, что Европе нужна четкая промышленная стратегия и поддержка со стороны властей, аналогичная китайской, чтобы остаться конкурентоспособной.

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