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Почти 15 000 гибридов Ford Fusion Energi отзываются из-за риска возгорания

3:03
Авто

Компания Ford объявила отзыв примерно 15 000 единиц подключаемого гибрида Fusion Energi, произведенных в период с 2019 по 2020 год. Отзыв связан с дефектом устройства прерывания тока (CID), обнаруженным в некоторых из этих автомобилей, которое может стать причиной пожара в определенных ситуациях.

Почти 15 000 гибридов Ford Fusion Energi отзываются из-за риска возгорания
Фото: https://www. thecarmagazine .com/2018/08/25/2018-ford-fusion-hybrid-titanium-road-test/

Отзыв, обозначенный Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) под номером 23V-440, охватывает 14 452 автомобиля Fusion Energi, произведенных в период с 6 декабря 2017 года по 27 июля 2020 года. Ford признает, что все отзываемые автомобили могут содержать упомянутый дефект.

По данным Ford, проблема связана с активацией CID в высоковольтном элементе батареи, что приводит к чрезмерному потоку напряжения и тока через модуль управления энергией батареи (BECM). Как следствие, это может привести к повреждению BECM, что вызовет отключение трансмиссии. Ford упоминает, что перед возникновением этой проблемы водители могут получить предупреждающее сообщение, например, "безопасная остановка", отображаемое на комбинации приборов. Более того, повреждение BECM может привести к локальному возгоранию.

Хотя сообщений о несчастных случаях или травмах в связи с этим дефектом не поступало, компания Ford признает, что ее группа Trend and Early Warning Support (TEWS) получила пять сообщений о возгорании в багажнике подключаемого гибрида Fusion 2019 года.

Эти инциденты произошли в период с марта по май 2022 года, когда пострадавшие автомобили проходили процедуру замены BECM в авторизованных дилерских центрах.

8 февраля 2023 года Ford выпустил бюллетень технического обслуживания (TSB) для своих дилерских центров, предписывающий им заменить высоковольтную батарею, если клиент привозит Fusion Energi с одним или несколькими диагностическими кодами неисправности, связанными с ощущением напряжения, вместо замены только BECM.

Активно работая над поиском постоянного решения, Ford рекомендует владельцам пострадавших автомобилей избегать зарядки своих автомобилей для поддержания более низкого уровня заряда высоковольтной батареи.

Эта мера предосторожности направлена на минимизацию риска отключения трансмиссии и потенциальной опасности возгорания. Начиная с 10 июля 2023 года, Ford будет уведомлять владельцев пострадавших автомобилей по почте и предоставлять им регулярные обновления по мере того, как инженеры компании будут собирать дополнительную информацию о проблеме.

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Гибридный Ford Fusion - дорогая игрушка или реальная экономия?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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