BMW представляет новую мультимедийная систему iDrive с дизайном, напоминающим смартфон

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При обновлении своей мультимедийная системы iDrive компания BMW черпала вдохновение в постоянно меняющемся мире смартфонов. Программное обеспечение, известное как версия 8.5, получило длинный список функций, включая новый главный экран, более простой в использовании и переработанную графику.

Первая версия iDrive появилась на 7-й серии E65, представленной в 2001 году. С тех пор многое изменилось, но основное назначение программного обеспечения осталось прежним: по сути, это точка контакта водителя с различными функциями автомобиля, и это дает дизайнерам возможность значительно сократить количество кнопок на приборной панели.

Перенесемся в 2023 год, и iDrive 8.5 (который по-прежнему работает на базе Linux) получит главный экран с настраиваемой графикой, то есть пользователи смогут переставлять различные значки, как на смартфоне или компьютере.

Инженеры-программисты упростили компоновку системы iDrive. Теперь она имеет нулевой уровень, поэтому пользователи могут выбрать нужную функцию без необходимости погружаться в подменю. Также появилась функция QuickSelect, которая сокращает количество нажатий и пролистываний, необходимых для доступа к определенному меню. Нам сообщили, что эти обновления должны сделать iDrive более быстрым и простым в использовании, а также уменьшить количество отвлекающих водителя факторов.

BMW будет постепенно внедрять новую систему iDrive на своих больших моделях в ближайшие месяцы. Небольшие автомобили, относящиеся к "компактному классу" (это X1 и 3 Series, а также другие модели), должны будут подождать до выхода программного обеспечения iDrive 9 на базе Android, чтобы получить обновленную информационно-развлекательную систему. В непроверенном отчете утверждается, что мы увидим эту систему до конца 2023 года.

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