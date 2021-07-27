Ваше авто в безопасности?: Росгосстрах опубликовал статистику по угонам

В "Росгосстрахе" за первую половину 2021 года общее число заявлений по угону автомобилей стало меньше на 40% в сравнении с прошлым годом. Статистическое исследование проходило относительно машин, застрахованных по КАСКО.

Наиболее часто угоняемыми стали модели:

Hyundai Tucson,

Kia Sorento Prime,

Lexus RX,

Mitsubishi Outlander.

Все эти автомобили имеют повышенную проходимость, то есть относятся к кроссоверам.

На втором месте среди самых угоняемых машин внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

В первую тройку входят также:

Nissan X-Trail и Qashqai,

Mercedes-Benz E-Klasse,

Volkswagen Transporter,

Mazda CX-5.

Из отечественных автомобилей самым угоняемым стал ГАЗ 3009. Эта грузовая модель особенно популярна среди представителей малого и среднего бизнеса, а также благодаря высокому качеству движения по грунтовым дорогам.

По регионам прочное место лидеров по угонам занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область.

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