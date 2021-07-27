В "Росгосстрахе" за первую половину 2021 года общее число заявлений по угону автомобилей стало меньше на 40% в сравнении с прошлым годом. Статистическое исследование проходило относительно машин, застрахованных по КАСКО.
Наиболее часто угоняемыми стали модели:
Все эти автомобили имеют повышенную проходимость, то есть относятся к кроссоверам.
На втором месте среди самых угоняемых машин внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
В первую тройку входят также:
Из отечественных автомобилей самым угоняемым стал ГАЗ 3009. Эта грузовая модель особенно популярна среди представителей малого и среднего бизнеса, а также благодаря высокому качеству движения по грунтовым дорогам.
По регионам прочное место лидеров по угонам занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область.
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