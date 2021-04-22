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Таксисты просят не повышать стоимость ОСАГО

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Рост стоимости ОСАГО на 60% приведет к тому, что вырастет число нелегальных такси, как в столице, так и в регионах России.

Так сообщил в письме Общественного совета по развитию такси, которое было направлено в российский Центробанк. В совете полагают, что таксисты просто не смогут приобрести полис, необходимый для их работы.

По словам главы совета Ирины Зариповой, сейчас цена ОСАГО для такси составляет около 43 тысяч рублей. В пресс-службе регулятора добавили, что в Банк России пока не поступала инициатива о повышении страховых тарифов для такси на 60%.

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Нелегальное такси в Москве – как бороться?
Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Игорь Моржаретто
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