Таксисты просят не повышать стоимость ОСАГО

Рост стоимости ОСАГО на 60% приведет к тому, что вырастет число нелегальных такси, как в столице, так и в регионах России.

Так сообщил в письме Общественного совета по развитию такси, которое было направлено в российский Центробанк. В совете полагают, что таксисты просто не смогут приобрести полис, необходимый для их работы.

По словам главы совета Ирины Зариповой, сейчас цена ОСАГО для такси составляет около 43 тысяч рублей. В пресс-службе регулятора добавили, что в Банк России пока не поступала инициатива о повышении страховых тарифов для такси на 60%.

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