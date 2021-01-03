Появилась новая причина лишения водительского удостоверения

В России начали появляться водители, которые используют на своих транспортных средствах специальные электронные рамки для госномера.

По сигналу водителя рамка может отодвигать номер таким образом, чтобы он остался незаметным для камеры видеонаблюдения. Такие устройства считаются незаконными.

При установке такой рамки на автомобиль водителя могут оштрафовать по части 2 статьи 12.2 КоАП. Сумма штрафа составляет пять тысяч рублей. Также по этой статье предусмотрено лишение прав сроком на 1-3 месяца.