Депутат Госдумы предложил ввести налог на шипованную резину

Эта инициатива принадлежит единороссу, члену комитета по транспорту Александру Васильеву. Депутат предложил не ограничивать скорость автомобилей в зимний период, а увеличить стоимость шипованной резины, и, таким образом, создать налог на ее использование.

Дорожная компания "Автодор" для сохранения дорожного покрытия в зимний период рекомендовала снизить скорость движения на дорогах и сократить срок эксплуатации шипованной резины.

А в Госдуме изучали возможность ввести запрет на эксплуатацию "шипов" в России. Еще весной глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил о намерении направить в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) письмо с просьбой изучить влияние шипованной резины на состояние дорог в России.

От вердикта вуза будет зависеть судьба "шипов": если, как выяснится, они портят дорожное полотно, то их депутаты намерены заменить шинами-липучками.

Ну а если кому-то больше нравятся "шипы", то за них, возможно, придется платить налог.