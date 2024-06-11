Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сарик Андреасян хочет снять фильм про библейского Самсона
В Дании схватили гражданку России за шпионаж
В Карачаево-Черкесии схватили нескольких казнокрадов, сумма ущерба около 60 млн.р.
Плюсы арок из малины
Почему кошки едят траву: интересные факты
ЕСИА могут распространить на всех страховщиков ОСАГО
Ветеринары назвали продукты, которые нельзя собаке
Спонсоры опасаются финансировать Украину из-за политической неопределённости
Эксперт: борщевик представляет особую опасность
Директор ФСБ подтвердил участие украинских националистов к теракту в "Крокус Холле"

Бортников: "Участие Украины в теракте 22 марта в Красногорске установлено"

1:53
Происшествия » Теракты

Российские спецслужбы обнаружили причастность военной разведки Украины к теракту, который произошёл в марте в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, возглавляющий Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", — сказал он.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошёл теракт. В результате погибли 144 человека, ещё 551 человек получили ранения. Было возбуждено уголовное дело о терроризме.

К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четыре исполнителя теракта родом из Таджикистана. Позже были также задержаны и отправлены под стражу предполагаемые пособники нападавших. Всего в качестве обвиняемых по делу о теракте привлечены 20 человек.

Следственный комитет РФ заявил, что доказал связь устроивших теракт с украинскими националистами.

Теракт был проведён под флагом "Вилайята Хорасан ИГИЛ"* (запрещены в России) мигрантами. Теракт должен был спровоцировать межнациональные разногласия в стране, вызвать волну ксенофобии. 

Западные страны подозрительно быстро сообщили о том, что к теракту причастны боевики из ИГИЛ*. Причастность Украины однозначно была ими признана невозможной и даже не обсуждалась. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Сумское направление ещё больше растянет силы ВСУ по всему фронту Дмитрий Плотников Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев Сектор Газа: освобождение заложников в Газе не помогло мирному плану Байдена Юрий Бочаров
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой
Последние материалы
Голова может болеть из-за обычного обезвоживания
Специалист рассказал, как не ошибиться при выборе товаров на рынке
Козырев: Макрон является ставленником крупного олигарха — Сороса
"Ангара" останется основной ракетой РФ до 2050-х, заверил её генконструктор Кузнецов
Эксперт рассказал о нюансах, которые могут возникнуть при покупке продуктов на рынке
Необычные причины выпадения волос: экспертное мнение
Эксперт рассказал, как безопасно провести время на пляже
Как приготовить сдобное печенье с лимоном и розмарином
Lada Largus в Ижевске: выпущено 1000 автомобилей за первые 3,5 недели производства
Таксист из Киргизии, высадивший бойцов СВО, сбежал из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников