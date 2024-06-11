Директор ФСБ подтвердил участие украинских националистов к теракту в "Крокус Холле"

Бортников: "Участие Украины в теракте 22 марта в Красногорске установлено"

1:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Российские спецслужбы обнаружили причастность военной разведки Украины к теракту, который произошёл в марте в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, возглавляющий Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", — сказал он.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошёл теракт. В результате погибли 144 человека, ещё 551 человек получили ранения. Было возбуждено уголовное дело о терроризме.

К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четыре исполнителя теракта родом из Таджикистана. Позже были также задержаны и отправлены под стражу предполагаемые пособники нападавших. Всего в качестве обвиняемых по делу о теракте привлечены 20 человек.

Следственный комитет РФ заявил, что доказал связь устроивших теракт с украинскими националистами.

Теракт был проведён под флагом "Вилайята Хорасан ИГИЛ"* (запрещены в России) мигрантами. Теракт должен был спровоцировать межнациональные разногласия в стране, вызвать волну ксенофобии.

Западные страны подозрительно быстро сообщили о том, что к теракту причастны боевики из ИГИЛ*. Причастность Украины однозначно была ими признана невозможной и даже не обсуждалась.