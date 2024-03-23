В Брянской области задержан автомобиль Renault Symbol с предполагаемыми террористами

Разыскиваемый автомобиль террористов Renault Symbol остановлен в Брянской области, его пассажиры задержаны

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Брянской области на пути к границе с Украиной полицейские остановили автомобиль белый Renault Symbol. Его пассажиры открыли огонь по силовикам, завязалась перестрелка.

Фото: Telegram-канал Shot

Сидевшие в автомобиле четверо террористов обратились в бегство, однако все они в итоге были схвачены.

Автомобиль, на котором перемещались террористы, попал в объективы камер и регистраторов ещё вчера, непосредственно в часы теракта в "Крокус Сити Холле". Это был белый Renault Symbol. Ориентировки на него поступили ещё вчера. Предполагалось, что у автомобиля могут быть тверские поддельные номера. То, что задержанный в Брянской области автомобиль — это именно тот самый автомобиль, который и разыскивали силовики, подтверждается поведением его пассажиров, а также фактом обнаружения при них оружия.