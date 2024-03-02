В Ленинградской области сбили беспилотник

Новая атака ПВО осуществлена в Ленинградской области

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработала система ПВО. По сведениям губернатора Александра Дрозденко воздушные цели были уничтожены над Финским заливом, и никаких жертв и разрушений гражданских объектов нет.

Фото: Телеграм-канал Царьград

Ранее, в 9 часов утра 2 марта беспилотник упал и взорвался на Пискарёвском проспекте Санкт-Петербурга. В результате пострадали шесть человек, получил повреждения жилой дом. Беспилотники регулярно запускают по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из акватории Финского залива. Власти города Санкт-Петербург и Ленинградской области контролируют ситуацию и просят жителей сохранять спокойствие.