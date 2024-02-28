В Полтаве мужчина хотел ограбить рыбный магазин, набросился с ножом на продавщицу и пырнул лосося

В Полтаве мужчина набросился с ножом на продавщицу и пырнул лосося

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

37-летний житель Полтавы захотел ограбить рыбный магазин и отправился в него, взяв с собой нож.

Фото: flickr.com by Razvan Orendovici is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Привыкший считать женщин слабым полом, мужчина не ожидал, что продавщица будет сопротивляться, однако она оказалась не из тех, кто легко даёт себя в обиду. Когда агрессивный незнакомец ворвался в магазин и набросился на продавщицу, требуя дать ему денег, она не растерялась. Её не испугало даже то, что у грабителя был в руке нож, и она оказала ему сопротивление.

Мужчина понял, что дальнейшие действия бесполезны, в порыве ярости и досады пырнул ножом лосося, который лежал на прилавке, и убежал, успев, впрочем, украсть несколько товаров.

Вскоре преступник был задержан. Сейчас он находится под арестом.