37-летний житель Полтавы захотел ограбить рыбный магазин и отправился в него, взяв с собой нож.
Привыкший считать женщин слабым полом, мужчина не ожидал, что продавщица будет сопротивляться, однако она оказалась не из тех, кто легко даёт себя в обиду. Когда агрессивный незнакомец ворвался в магазин и набросился на продавщицу, требуя дать ему денег, она не растерялась. Её не испугало даже то, что у грабителя был в руке нож, и она оказала ему сопротивление.
Мужчина понял, что дальнейшие действия бесполезны, в порыве ярости и досады пырнул ножом лосося, который лежал на прилавке, и убежал, успев, впрочем, украсть несколько товаров.
Вскоре преступник был задержан. Сейчас он находится под арестом.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.