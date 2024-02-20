18-летний украинский баскетболист команды ART Giants Артём Козаченко погиб после нападения на него с ножом на улице в Германии

В больнице в Германии скончался 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, получивший тяжелые травмы в результате нападения мигрантов в Оберхаузене.
Информацию о смерти молодого спортсмена сообщил баскетбольный клуб ART Giants из Дюссельдорфа, где играл Артем.
Неделю назад двое украинских игроков стали жертвами нападения с ножами в Оберхаузене. В результате этого жестокого акта насилия погиб 17-летний баскетболист Владимир Ермаков, а его товарищ Артем Козаченко был госпитализирован.
Сообщается, что Артем находился в реанимации, и его состояние в последние дни резко ухудшилось. Врачи приложили все усилия, но не сумели сохранить его жизнь.
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