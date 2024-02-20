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18-летний украинский баскетболист команды ART Giants Артём Козаченко погиб после нападения на него с ножом на улице в Германии

В Германии скончался украинский баскетболист Артем Козаченко после нападения на улице

0:45
Происшествия

В больнице в Германии скончался 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, получивший тяжелые травмы в результате нападения мигрантов в Оберхаузене.

В Германии скончался украинский баскетболист Артем Козаченко после нападения на улице
Фото: wikimedia.org by Марко Крупи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Информацию о смерти молодого спортсмена сообщил баскетбольный клуб ART Giants из Дюссельдорфа, где играл Артем.

Неделю назад двое украинских игроков стали жертвами нападения с ножами в Оберхаузене. В результате этого жестокого акта насилия погиб 17-летний баскетболист Владимир Ермаков, а его товарищ Артем Козаченко был госпитализирован.

Сообщается, что Артем находился в реанимации, и его состояние в последние дни резко ухудшилось. Врачи приложили все усилия, но не сумели сохранить его жизнь.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В Германии скончался украинский баскетболист Артем Козаченко после нападения на улице
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