Дело новосибирского треш-блогера Киселева, стрелявшего за рулем, направлено в суд

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В отношении 19-летнего треш-блогера Богдана Киселева прокуратурой вынесено обвинительное заключение, и уголовное дело о хулиганстве будет передано в суд. Ему предъявляются обвинения в создании угрозы жизни и здоровью граждан, нарушении общественного порядка и проявлении неуважения к обществу.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По данным следствия, он совершил выстрел из неопределенного предмета, находясь за рулем автомобиля на Октябрьском мосту, что привело к возможному отвлечению водителей и созданию угрозы для окружающих. Дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде, сообщает atas.info.