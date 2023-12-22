Дело новосибирского треш-блогера Киселева, стрелявшего за рулем, направлено в суд

В отношении 19-летнего треш-блогера Богдана Киселева прокуратурой вынесено обвинительное заключение, и уголовное дело о хулиганстве будет передано в суд. Ему предъявляются обвинения в создании угрозы жизни и здоровью граждан, нарушении общественного порядка и проявлении неуважения к обществу.
По данным следствия, он совершил выстрел из неопределенного предмета, находясь за рулем автомобиля на Октябрьском мосту, что привело к возможному отвлечению водителей и созданию угрозы для окружающих. Дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде, сообщает atas.info.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.