Москвичу пришлось ампутировать пенис из-за того, что его жена неудачно пошутила

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Москвичу в ходе хирургической операции пришлось расстаться со своим половым органом из-за необдуманной выходки его супруги.

Фото: Openverse by ChrisHConnelly is licensed under CC BY 2.0

Как пишет Life, муж и жена распивали дома спиртные напитки, в ходе чего супруга решила, что благоверный ей изменяет. Чтобы предотвратить возможные похождения налево, жена повесила на детородный орган мужа конструкцию, напоминающую "пояс верности", которую закрыла на замок, избавившись от ключа.

Однако позже мужчина почувствовал, что с его органом что-то не так — он опух, у пострадавшего даже не получилось сходить в туалет. Устройство, надетое женой, у пары снять самим не получилось, поэтому им пришлось обратиться за помощью к медикам.

"Врачи заявили, что нужна срочная ампутация полового органа и мошонки", — говорится в материале.

Жизнь мужчины сейчас вне опасности, однако подробности его самочувствия остались неизвестными.