Легендарный норвежский лыжник Петтер Нортуг, комментируя инцидент с шведским спортсменом Калле Хальфварссоном, выразил поддержку и сопереживание, сравнив свой опыт отморожения гениталий.
Нортуг, двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира, выразил надежду на более быстрое восстановление Хальфварссона, чем у него самого, отметив, что такие травмы могут быть крайне болезненными и требуют длительного восстановительного периода.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.