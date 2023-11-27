Нортуг поддержал Хальфварссона, отморозившего пенис: "Добро пожаловать в клуб!"

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Легендарный норвежский лыжник Петтер Нортуг, комментируя инцидент с шведским спортсменом Калле Хальфварссоном, выразил поддержку и сопереживание, сравнив свой опыт отморожения гениталий.

Фото: Wikipedia by Tor Atle Kleven from Trondheim is licensed under CC BY-SA 2.0

Нортуг, двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира, выразил надежду на более быстрое восстановление Хальфварссона, чем у него самого, отметив, что такие травмы могут быть крайне болезненными и требуют длительного восстановительного периода.

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