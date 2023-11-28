Американка нашла часть отрезанного пальца в купленном в кафе салате

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В штате Коннектикут клиентка кафе обратилась в суд, обнаружив в своём блюде часть человеческого пальца.

Фото: "Greek Salad" by susan@kingstreetmarketinggroup is licensed under CC BY-SA 2.0.

Женщина заказала салат в одной из точек сети быстрого питания Chopt. Однако аппетит американки был испорчен после обнаружения в тарелке фрагмента пальца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.

Потерпевшая утверждает, что часть отрубленного пальца принадлежит менеджеру заведения. В тексте иска указан и факт обращения сотрудника кафе в больницу после травмирования при приготовлении пищи.

Клиентка пояснила, что испытала после увиденного шок и даже пережила психическое расстройство. Поэтому она настаивает на возмещении организацией причинённого ей вреда.