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Самолёт Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Сыктывкаре

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Происшествия

Самолёт, летевший из Иркутска в Москву, вынужденно приземлился в Сыктывкаре.

Самолёт Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Сыктывкаре
Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает Telegram-канал Baza, борт "Аэрофлота" вылетел из Иркутска 30 октября, но в воздушном пространстве судно изменило свой курс.

Причиной перемены маршрута стала драка двух пассажиров в салоне. В патасовку включились другие пассажиры, которые пытались разнять дерущихся.

Капитан воздушного судна предупредил мужчин, что самолёт посадят, если они не прекратят драку. Предупреждение на дебоширов не подейстовало, поэтому пилот посадил самолёт на запасном аэропорту в Сыктывкаре.

К самолёту при посадке незамедлительно подъехали бригады полиции и скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Махачкалы оценили ущерб после массовых беспорядков.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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