Самолёт, летевший из Иркутска в Москву, вынужденно приземлился в Сыктывкаре.
Как сообщает Telegram-канал Baza, борт "Аэрофлота" вылетел из Иркутска 30 октября, но в воздушном пространстве судно изменило свой курс.
Причиной перемены маршрута стала драка двух пассажиров в салоне. В патасовку включились другие пассажиры, которые пытались разнять дерущихся.
Капитан воздушного судна предупредил мужчин, что самолёт посадят, если они не прекратят драку. Предупреждение на дебоширов не подейстовало, поэтому пилот посадил самолёт на запасном аэропорту в Сыктывкаре.
К самолёту при посадке незамедлительно подъехали бригады полиции и скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Махачкалы оценили ущерб после массовых беспорядков.
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