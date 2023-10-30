В Хмельницкой области и пригороде Днепропетровска прозвучали взрывы

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью 30 октября в Хмельницкой области Украины, а также в пригороде Днепропетровска зафиксировали несколько взрывов.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Информацию о взрывах на территории Днепропетровской области подтвердили журналисты украинского издания "Общественное". В регионе была объявлена воздушная тревога.

Помимо этого, в понедельник серия взрывов прогремела в Хмельницкой области. Власти региона сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее представители МАГАТЭ заявили о мощных взрывах в районе Хмельницкой атомной электростанции. В зданиях, расположенных рядом с АЭС, выбило стёкла. Электростанция продолжает работать в прежнем режиме.