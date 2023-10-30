Ночью 30 октября в Хмельницкой области Украины, а также в пригороде Днепропетровска зафиксировали несколько взрывов.
Информацию о взрывах на территории Днепропетровской области подтвердили журналисты украинского издания "Общественное". В регионе была объявлена воздушная тревога.
Помимо этого, в понедельник серия взрывов прогремела в Хмельницкой области. Власти региона сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее представители МАГАТЭ заявили о мощных взрывах в районе Хмельницкой атомной электростанции. В зданиях, расположенных рядом с АЭС, выбило стёкла. Электростанция продолжает работать в прежнем режиме.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера