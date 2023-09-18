Мэр Белгорода заявил, что неизвестные ночью подожгли конструкцию в виде буквы Z

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 18 сентября злоумышленники подожгли конструкцию в виде буквы Z на территории Белгорода, следует из заявления мэра Валентина Демидова.

Фото: Openverse

По его словам, момент возгорания попал на видео. Соответствующая запись была передана полицейским для дальнейшего проведения следственно-розыскных мероприятий.

"Сегодня ночью в 00:29 неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина", — отметил Демидов в Telegram-канале.

Судя по записям с камер, неравнодушные горожане останавливались рядом с конструкцией и пытались остановить распространение огня до приезда сотрудников МЧС. Мэр Белгорода поблагодарил граждан за помощь. Он также пообещал восстановить конструкцию.

Ранее на офисное здание в Белгороде обрушился беспилотник. Детонации не произошло, однако сам БПЛА загорелся, что привело к повреждению крыши, котельной и двух автомобилей.