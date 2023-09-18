В ночь на 18 сентября злоумышленники подожгли конструкцию в виде буквы Z на территории Белгорода, следует из заявления мэра Валентина Демидова.
По его словам, момент возгорания попал на видео. Соответствующая запись была передана полицейским для дальнейшего проведения следственно-розыскных мероприятий.
"Сегодня ночью в 00:29 неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина", — отметил Демидов в Telegram-канале.
Судя по записям с камер, неравнодушные горожане останавливались рядом с конструкцией и пытались остановить распространение огня до приезда сотрудников МЧС. Мэр Белгорода поблагодарил граждан за помощь. Он также пообещал восстановить конструкцию.
Ранее на офисное здание в Белгороде обрушился беспилотник. Детонации не произошло, однако сам БПЛА загорелся, что привело к повреждению крыши, котельной и двух автомобилей.
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