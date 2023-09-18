Очевидцы рассказали, как беременная упала под состав в метро: не рассчитала расстояние

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беременную женщину, которая сегодня утром упала под поезд в метро, готовят к неотложной операции. Она находится в 36-й больнице с многочисленными травмами. Её состояние оценивается как тяжёлое. Свидетели, находившиеся с ней на платформе, описали произошедшее.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Один из очевидцев рассказа, что стоял на расстоянии двух-трёх метров от женщины. При приближении поезда люди немного отступили назад.

"А она в тот момент, когда поезд приближался, наклонилась. Возможно, чтобы что-то поднять или исправить. Казалось, будто она не рассчитала расстояние, и состав задел её", — рассказал один из очевидцев.

Другой свидетель добавил, что никто на станции не заметил, что с женщиной что-то было не в порядке.

Ещё одна свидетельница рассказала, что пострадавшая внезапно склонилась и упала вниз.

"Это было так резко, она просто рухнула", — поделилась она.

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