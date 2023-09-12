Беременная женщина из числа пассажиров севшего в поле под Новосибирском Airbus A320 госпитализирована

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Одной из пассажирок совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском Airbus A320 была беременна, сообщает Telegram-канал "112".

Фото: Openverse

24-летняя девушка была на 33-й неделе беременности. С ней всё в порядке, угрозы здоровью ей или малышу нет, но сейчас девушка находится в больнице под наблюдением медиков.

Как оказалось, беременная пассажирка тоже когда-то была стюардессой.

Кроме неё, в больницу попала 58-летняя женщина, которой медики диагностировали разрыв связок в коленном суставе. Ещё двум находившимся на борту аэробуса женщинам необходимая медицинская помощь была оказана прямо на месте посадки. При этом никто из пассажиров серьёзно не пострадал.

Ранее стало известно о вынужденной посадке пассажирского авиалайнера, летевшего по маршруту Сочи — Омск, пилоты которого приняли такое решение после обнаружения технической неисправности — отказа гидросистемы.

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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку под Новосибирском