Одной из пассажирок совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском Airbus A320 была беременна, сообщает Telegram-канал "112".
24-летняя девушка была на 33-й неделе беременности. С ней всё в порядке, угрозы здоровью ей или малышу нет, но сейчас девушка находится в больнице под наблюдением медиков.
Как оказалось, беременная пассажирка тоже когда-то была стюардессой.
Кроме неё, в больницу попала 58-летняя женщина, которой медики диагностировали разрыв связок в коленном суставе. Ещё двум находившимся на борту аэробуса женщинам необходимая медицинская помощь была оказана прямо на месте посадки. При этом никто из пассажиров серьёзно не пострадал.
Ранее стало известно о вынужденной посадке пассажирского авиалайнера, летевшего по маршруту Сочи — Омск, пилоты которого приняли такое решение после обнаружения технической неисправности — отказа гидросистемы.
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Стюардессе, которая прыгала по автомобилям в аэропорту, поставлены диагнозы.