Бдительный житель Твери обнаружил БТР в придорожных кустах

Житель Твери опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлён военный бронетранспортёр недалеко от столицы региона вблизи деревни Жданово.

По словам очевидца, БТР был окружён множеством сотрудников полиции, следственного комитета и росгвардии.

Представители оперативных служб заверили местных журналистов, что не зафиксировали никакой чрезвычайной ситуации.

"Водитель военной машины по своим делам съехал с дороги, но не остался незамеченным", — цитирует сотрудников спецслужб издание "ТИА".

Накануне появилась информация, что ВСУ начали покрывать свои беспилотники отравляющим химическим веществом, которое вызывает ожоги кожи.

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