Житель Твери опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлён военный бронетранспортёр недалеко от столицы региона вблизи деревни Жданово.
По словам очевидца, БТР был окружён множеством сотрудников полиции, следственного комитета и росгвардии.
Представители оперативных служб заверили местных журналистов, что не зафиксировали никакой чрезвычайной ситуации.
"Водитель военной машины по своим делам съехал с дороги, но не остался незамеченным", — цитирует сотрудников спецслужб издание "ТИА".
Накануне появилась информация, что ВСУ начали покрывать свои беспилотники отравляющим химическим веществом, которое вызывает ожоги кожи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.