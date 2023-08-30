Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шкурлатов: выработаем у Украины рефлекс на каждый дрон — мощные ракетные удары
Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых
Автодилеры объявили о резком подорожании автомобилей в России
Вспышка заражений COVID-19 в Тюмени
Вши атаковали почти 100 человек в Карелии
Energies: в XXII веке климатический кризис может погубить до 1 миллиарда человек - повтор, вышло в 5-43 сегодня
В Киеве заявили, что без русофобии они не выживут
Новые автомобили подорожали на 14% в августе
Россия назвала альтернативу зерновой сделке

Владивосток активно борется с последствиями ливней

2:34
Происшествия

Владивосток сталкивается с последствиями непогоды — в городе выпало более 181 мм осадков и ощущается сильный штормовой ветер. Городские службы активно работают над наведением порядка в краевом центре.

Владивосток активно борется с последствиями ливней
Фото: openverse.org

Согласно информации пресс-службы администрации Владивостока, на данный момент бригады МКУ "Зелёный Владивосток" активно устраняют последствия ночного ветра, который повалил деревья.

Ветер бушевал в городе, повреждая деревья в различных частях города — от района Шошина до Станюковича и Зои Космодемьянской. К настоящему моменту поваленные деревья были удалены по следующим адресам: Шошина, 13, Фадеева, 45а, Давыдова, 4, Зои Космодемьянской, 17а, Набережная, 1, Лесная, 9, Станюковича, 29а, Верхнепортовая, 31, проспект 100-летия Владивостока, 14 и 18, Океанский проспект, 46, сквер Энергетиков, сообщает vostokmedia.com.

Дорожные службы также активно устраняют обрушения грунта на проезжей части, в том числе на трассе Седанка — Патрокл, а также на улицах Коммунаров, Стрелочной, Всеволода Сибирцева, Котельникова, Выселковая, Иманская и Минёров.

Непогода также повлияла на энергосистему города. За прошедшие сутки, во время ливней и сильного ветра, было зафиксировано семь внеплановых отключений на сетях МУПВ "ВПЭС", сообщает администрация Владивостока. Большинство проблем было быстро устранено, но на данный момент часть жилых домов на улице Полярной, а именно 4, 6, 7 и 9, остаются без электроэнергии из-за подтопленной трансформаторной подстанции. После спада воды начнутся работы по восстановлению электроснабжения.

Уже с утра среды, в 9:15, в пригороде Владивостока, а именно на улицах Восточная, 4-я, Восточная 5-я, Пригородная 1-я, Пригородная 2-я, Пригородная 3-я, Пригородная 4-я и Александровича, произошло аварийное отключение электроэнергии. Работы по восстановлению электроснабжения также ведутся в этой части города.

Диспетчерские службы ВПЭС и администрации города непрерывно следят за ситуацией в столице Дальнего Востока.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Улицы Владивостока ушли под воду. Мощнейший тайфун надвигается на Приморье
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
Офицеры США и НАТО странно гибнут по всему миру
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО Любовь Степушова
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
Последние материалы
Новые автомобили подорожали на 14% в августе
Россия назвала альтернативу зерновой сделке
Что вам стоит знать о лососе: Джулия Зумпано
Полковник ВС США Уилкерсон: Зеленский оказался в капкане, его могут лишить власти
Астрономическая обсерватория подвергалась кибератаке
The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая
Педиатр Казаринова: если в школе появился хоть один случай кори, все остальные точно заболеют
В Европе нашли "сильного союзника" по газовому вопросу. С которым никакие враги не нужны
Грузия планирует к 2030 году довести экспорт спиртных напитков до $1 млрд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников