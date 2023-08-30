Владивосток активно борется с последствиями ливней

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Владивосток сталкивается с последствиями непогоды — в городе выпало более 181 мм осадков и ощущается сильный штормовой ветер. Городские службы активно работают над наведением порядка в краевом центре.

Фото: openverse.org

Согласно информации пресс-службы администрации Владивостока, на данный момент бригады МКУ "Зелёный Владивосток" активно устраняют последствия ночного ветра, который повалил деревья.

Ветер бушевал в городе, повреждая деревья в различных частях города — от района Шошина до Станюковича и Зои Космодемьянской. К настоящему моменту поваленные деревья были удалены по следующим адресам: Шошина, 13, Фадеева, 45а, Давыдова, 4, Зои Космодемьянской, 17а, Набережная, 1, Лесная, 9, Станюковича, 29а, Верхнепортовая, 31, проспект 100-летия Владивостока, 14 и 18, Океанский проспект, 46, сквер Энергетиков, сообщает vostokmedia.com.

Дорожные службы также активно устраняют обрушения грунта на проезжей части, в том числе на трассе Седанка — Патрокл, а также на улицах Коммунаров, Стрелочной, Всеволода Сибирцева, Котельникова, Выселковая, Иманская и Минёров.

Непогода также повлияла на энергосистему города. За прошедшие сутки, во время ливней и сильного ветра, было зафиксировано семь внеплановых отключений на сетях МУПВ "ВПЭС", сообщает администрация Владивостока. Большинство проблем было быстро устранено, но на данный момент часть жилых домов на улице Полярной, а именно 4, 6, 7 и 9, остаются без электроэнергии из-за подтопленной трансформаторной подстанции. После спада воды начнутся работы по восстановлению электроснабжения.

Уже с утра среды, в 9:15, в пригороде Владивостока, а именно на улицах Восточная, 4-я, Восточная 5-я, Пригородная 1-я, Пригородная 2-я, Пригородная 3-я, Пригородная 4-я и Александровича, произошло аварийное отключение электроэнергии. Работы по восстановлению электроснабжения также ведутся в этой части города.

Диспетчерские службы ВПЭС и администрации города непрерывно следят за ситуацией в столице Дальнего Востока.

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