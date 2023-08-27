В Мурино мужчина сбил пешехода и скрылся

27 августа днем в Мурино состоялась встреча двух настойчивых мужчин, происходящее было зафиксировано на видео, опубликованном в Telegram-канале "Мегаполис", сообщает fontanka.ru.
Один из них передвигался на ногах, а другой — на колесах. Ситуация произошла, когда водитель зеленого Porsche решил обойти затор, двигаясь по тротуару. Однако на его пути оказался настойчивый пешеход, который решил дать урок слишком дерзкому водителю.
Он подошел к передней части машины и жестами показал, что не позволит ей продолжить движение. В ответ на это водитель Porsche разработал "гениальный" план — нажать на газ. В результате произошла несколько толчков, а затем он даже прокатил своего оппонента на капоте. После этого автомобилист решил объехать пешехода по газону.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии.