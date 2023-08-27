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В Мурино мужчина сбил пешехода и скрылся

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Происшествия

27 августа днем в Мурино состоялась встреча двух настойчивых мужчин, происходящее было зафиксировано на видео, опубликованном в Telegram-канале "Мегаполис", сообщает fontanka.ru.

В Мурино мужчина сбил пешехода и скрылся
Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

Один из них передвигался на ногах, а другой — на колесах. Ситуация произошла, когда водитель зеленого Porsche решил обойти затор, двигаясь по тротуару. Однако на его пути оказался настойчивый пешеход, который решил дать урок слишком дерзкому водителю.

Он подошел к передней части машины и жестами показал, что не позволит ей продолжить движение. В ответ на это водитель Porsche разработал "гениальный" план — нажать на газ. В результате произошла несколько толчков, а затем он даже прокатил своего оппонента на капоте. После этого автомобилист решил объехать пешехода по газону.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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