В Москве аноним с Украины сообщил о том, что ТЦ города заминированы

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Анонимное лицо объявило о потенциальных взрывах в различных торговых центрах Москвы. Проводятся выборочные проверки с целью выявления возможных угроз, однако массовых эвакуаций не предпринимается.

"Все ТЦ, а также другие социальные объекты получили в среду днем сообщения с угрозами взрыва", — сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, сообщения поступили с территории Украины. Сотрудники оперативных служб приступили к систематическим проверкам в торговых центрах, однако массовых эвакуаций не предпринимается.

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