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В Москве аноним с Украины сообщил о том, что ТЦ города заминированы

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Происшествия

Анонимное лицо объявило о потенциальных взрывах в различных торговых центрах Москвы. Проводятся выборочные проверки с целью выявления возможных угроз, однако массовых эвакуаций не предпринимается.

"Все ТЦ, а также другие социальные объекты получили в среду днем сообщения с угрозами взрыва", — сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, сообщения поступили с территории Украины. Сотрудники оперативных служб приступили к систематическим проверкам в торговых центрах, однако массовых эвакуаций не предпринимается.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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