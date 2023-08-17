Анонимное лицо объявило о потенциальных взрывах в различных торговых центрах Москвы. Проводятся выборочные проверки с целью выявления возможных угроз, однако массовых эвакуаций не предпринимается.
"Все ТЦ, а также другие социальные объекты получили в среду днем сообщения с угрозами взрыва", — сообщили в правоохранительных органах.
По их данным, сообщения поступили с территории Украины. Сотрудники оперативных служб приступили к систематическим проверкам в торговых центрах, однако массовых эвакуаций не предпринимается.
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