TVN24: в Польше подожгли две машины скорой помощи, которые должны были поставить в Харьков

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Польше полностью сожгли машину скорой медицинской помощи. Злоумышленник совершил попытку сделать то же самое со второй. Обе машины в субботу утром должны были выехать из Радлово на Украину для поставки в одну из больниц Харькова.

Как сообщает TVN24, задержан 35-летний мужчина по подозрению в поджоге. Происшествие привело к повреждению ещё двух машин, припаркованных с местом пожара. Сгоревшее транспортное средство не подлежит восстановлению. Второе может быть отремонтировано.

На данный момент с помощью фонда "Сила будущего" идёт сбор средств на покупку новой машины скорой помощи для больницы.

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