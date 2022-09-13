Согласно сообщению Приморского краевого суда, иностранный гражданин был приговорён к 16 годам лишения свободы за контрабанду и попытку реализации 3 кг героина.
Реализовать замысел преступнику помешали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
Уточняется, что отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.