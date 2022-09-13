Иностранцу суд дал 16 лет строгого режима за попытку продать в Приморье героин

Согласно сообщению Приморского краевого суда, иностранный гражданин был приговорён к 16 годам лишения свободы за контрабанду и попытку реализации 3 кг героина.

Реализовать замысел преступнику помешали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Уточняется, что отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.