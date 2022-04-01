В Белгороде услышали звук взрыва и увидели след от ракеты. После пожара на нефтебазе из-за атаки ВСУ жители города внимательно следят за происходящим в небе.
Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", жители Белгорода заметили белую полосу в небе от ракеты, был также слышен взрыв.
Официального это сообщение пока не подтверждено.
ТАСС сообщает, что выпущенный со стороны Украины снаряд упал в селе Никольское Белгородской области, жертв и разрушений нет.
Ранее Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что события в Белгорорде "безусловно не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, что пожар на нефтебазе произошел из-за авиаудара двух украинских вертолётов.
Полковник ПВО в отставке, Александр С. в беседе с правда Pravda. Ru предположил, что авиатехнику ВСУ не уничтожили, так как вертолёты Ми-24 приняли за российские.
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