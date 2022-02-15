Самолёт Ан-26 с пассажирами аварийно сел в Иркутской области

Пассажирский самолёт Ан-26 сегодня,15 февраля, аварийно сел в аэропорту города Усть-Кута Иркутской области .

Как сообщили "Интерфаксу" в аэропорту, самолёт, на борту которого находились 14 пассажиров и шесть членов экипажа, совершил аварийную посадку из-за неисправности одного из двигателей в 11.26 по местному времени. При этом никто не пострадал.

Согласно сведениям источника агентства, в правом двигателе Ан-26, направлявшегося из Иркутска в Ербогачен, произошла утечка масла.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются

Ранее сообщалось об аварийной посадке пассажирского самолёта Boeing 737-800 в Омске. Лайнер авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы на Алтай, экстренно сел на аэродроме Омск (Центральный) 7 февраля. Экипаж принял решение о внеплановой посадке из-за появившегося во время полёта запаха горелой проводки на борту. Пассажиров Boeing решили отправить к месту назначения запасным бортом.

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