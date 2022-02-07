Летевший из Москвы на Алтай пассажирский самолёт экстренно сел в Омске

Пассажирский самолёт Boeing 737-800, направлявшийся из Москвы на Алтай, совершил аварийную посадку в Омске 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Омского аэропорта.

"7 февраля 2022 года на аэродроме Омск (Центральный) внепланово приземлился самолёт авиакомпании "Аэрофлот" (рейс SU1524), следовавший по маршруту Шереметьево — Горно-Алтайск", — говорится в сообщении.

По информации аэропорта, от экипажа самолёта поступило сообщение о появившемся во время полёта запахе горелой проводки на борту. В связи с этим было принято решение о внеплановой посадке.

Борт благополучно сел в Омске в 6.29. В аэропорту самолёт встретили сотрудники службы противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полётов. Представителей городских экстренных служб не вызывали.

Сообщается, что лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Пассажиров самолёта доставили в стерильную зону. Их планируется отправить к месту назначения запасным бортом, прибытие которого ожидается в 12.30.

В настоящее время техники начали осмотр совершившего незапланированную посадку Boeing.

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