В Москве иномарка сбила на "зебре" женщину с ребёнком

Обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребёнок, выясняют правоохранители в Москве.

По информации столичной Госавтоинспекции, инцидент произошёл утром 17 января на Университетском проспекте. Там легковой автомобиль Subaru сбил женщину и её 11-летнюю дочь, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. Пострадавшая девочка также попала в больницу. По предварительным данным, у неё диагностировали ушиб грудной клетки.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители. Как пояснил им водитель сбившей женщину с ребёнком иномарки, он "даже не знал, что здесь есть пешеходный переход".

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование происшествия на Университетском проспекте.

"Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на западе столицы", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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