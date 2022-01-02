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Автор Владимир Васютченко

Три человека получили ножевые ранения в массовой драке мигрантов в Москве

Происшествия

В Москве правоохранители возбудили уголовное дело в связи с массовой дракой на юго-востоке города.

Три человека получили ножевые ранения в массовой драке мигрантов в Москве

Как сообщили ТАСС в городском управлении МВД, дело завели по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным правоохранителей, инцидент произошёл рано утром 1 января на улице Грайвороновской. Там из-за конфликта на бытовой почве произошла драка, участниками которой стали 13 иностранцев.

Согласно информации источника "Интерфакса", конфликт произошёл между тремя уроженцами Узбекистана и десятью гражданами Киргизии.

В результате драки три человека получили колото-резаные ранения.

Полицейские задержали десять участников конфликта. В отношении них составлены протоколы по статье о нарушении иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ. Этой статьёй предусмотрены санкции в виде штрафа в размере от пяти до семи тысяч рублей. Кроме того, участникам драки грозит выдворение из России.

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