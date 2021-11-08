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В Кремле не увидели межнациональной подоплёки в массовой драке в Домодедово

Происшествия

В массовой драке в Домодедово, а также некоторых других инцидентах, случившихся недавно в столичном регионе, не стоит искать межнациональной подоплёки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не увидели межнациональной подоплёки в массовой драке в Домодедово

"Никакой национальной подоплёки здесь нет и быть не может", — цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что правонарушения совершены гражданами России.

"Именно это является важным", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

По информации ГУ МВД РФ по Московской области, инцидент в подмосковном Домодедово произошёл 6 ноября.

По предварительным данным, между несколькими молодыми людьми случился бытовой конфликт, закончившийся дракой.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали семерых участников потасовки.

По факту произошедшего в Домодедово возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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Видео: Массовая драка со стрельбой в Домодедово — Новые подробности
Автор: Владимир Васютченко
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