В массовой драке в Домодедово, а также некоторых других инцидентах, случившихся недавно в столичном регионе, не стоит искать межнациональной подоплёки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой национальной подоплёки здесь нет и быть не может", — цитирует представителя Кремля "Интерфакс".
Песков подчеркнул, что правонарушения совершены гражданами России.
"Именно это является важным", — заявил пресс-секретарь президента РФ.
По информации ГУ МВД РФ по Московской области, инцидент в подмосковном Домодедово произошёл 6 ноября.
По предварительным данным, между несколькими молодыми людьми случился бытовой конфликт, закончившийся дракой.
Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали семерых участников потасовки.
По факту произошедшего в Домодедово возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
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